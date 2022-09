Paul-José Mpoku a retrouvé un club: «J’ai signé quelque part»

L’homme n’a pas changé, et encore moins son numéro. « Le 40 me colle tellement à la peau que je n’ai même pas eu besoin de le demander en entrant dans le vestiaire », lâche Polo Mpoku. « Le Standard est et reste mon club, j’étais prêt à lui prêter main-forte mais cela ne s’est pas fait. Je suis toutefois reconnaissant car je peux m’entraîner avec les U23 et me préparer au mieux pour la suite de ma carrière ».

Celle qui le verra s’envoler pour des cieux mystérieux. « J’ai signé quelque part mais je ne veux pas encore vous dire où. Je vais débuter en décembre car la compétition est en décalée dans mon nouveau pays. Je suis un gars qui aime découvrir de nouveaux horizons, des cultures différentes et m’essayer à des styles que je ne connais pas encore. C’est forcément excitant de se dire que je vais pouvoir reprendre part à la compétition ».