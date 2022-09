Laeticia Hallyday révèle l’acteur qui jouera le rôle de Johnny: «Matthias Schoenarts a quelque chose de sauvage»

C’est Laeticia qui a eu l’idée de cette expo qui, dès le 20 décembre au Palais 2 du Heysel, fera revivre Johnny Hallyday.

« On n’en a jamais parlé de son vivant. Cette idée m’est venue après son départ. Pendant plus de vingt ans, j’ai racheté une partie des costumes de scène qui avaient été vendus ou donnés. Ça me plaisait de faire ça sans penser qu’un jour il y aurait une exposition. C’était juste pour faire un petit musée dans notre maison de Marnes-La-Coquette. Au dernier étage, il y avait deux pièces libres près des chambres des enfants. Il était fier et heureux de ce voyage dans sa vie artistique, il le montrait à ses copains. Car lui, il n’était pas conservateur, il ne gardait rien, il donnait tellement il était généreux. Mais il avait aussi l’âme d’un collectionneur. Toute sa collection de couteaux sera montrée ici. »