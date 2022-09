L’édition 2027 des Mondiaux de cyclisme a été attribuée: la France préférée aux Pays-Bas

L’épreuve reine, la course en ligne, se déroulera sur un parcours qui sera le copier-coller de celui des Mondiaux 1980 remportés par Bernard Hinault, sur un circuit empruntant l’ascension de la mythique côte de Domancy (2,7 km à plus de 8% de moyenne).

Ce format élargi proposera ainsi 13 disciplines l’année prochaine à Glasgow, en Ecosse, et passera à 19 disciplines en 2027 lors des Championnats du monde qui auront lieu du 11 au 26 septembre en Haute-Savoie où les Mondiaux de VTT ont rencontré un grand succès cet été aux Gets.

La France a été préférée aux Pays-Bas. Les candidatures française et néerlandaise ont été départagées par un vote du Comité directeur de l’UCI qui s’est réuni mardi et mercredi et qui a par ailleurs désigné Montréal comme ville organisatrice des Mondiaux de cyclisme 2026 sur route, un après le Rwanda et deux ans après la Suisse.