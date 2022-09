Crise de l’énergie: le gouvernement recevra patrons et syndicats ce mardi

Alexander De Croo et les membres du kern, le conseil des ministres restreint, recevront les patrons et syndicats ce mardi, afin de discuter de possibles mesures de soutiens aux ménages et aux entreprises.

Comme il l’avait annoncé lors de sa première entrevue avec les représentants des employeurs puis avec ceux des travailleurs, le Premier ministre et les membres du « kern » (conseil des ministres restreint) reverront les interlocuteurs sociaux. Ils recevront ensemble les membres du « Groupe des Dix » ce mardi 27 septembre à 13 heures.

Il sera question, lors de cette rencontre, des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises dans le cadre de la crise des prix de l’énergie, mais aussi du partage de l’enveloppe bien-être et des futures négociations de l’Accord interprofessionnel (AIP). Et cela après le succès de la manifestation syndicale de ce mercredi, qui a réuni plus de 10.000 personnes à Bruxelles.