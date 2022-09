Dans LéNA cette semaine: Mona Chollet, la midinette féministe Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

M ona Chollet, 49 ans, née à Genève, est parvenue à nouer avec ses lectrices (et quelques lecteurs) un lien d’identification dont peu d’écrivains, et encore moins d’essayistes, peuvent se targuer. Elle publie aujourd’hui son dernier essai, Réinventer l’amour. « J’ai un côté midinette et un côté féministe », confie-t-elle. « J’avais envie d’écrire un livre pour réconcilier ces deux aspects, les faire dialoguer. »

« L’amour est souvent utilisé pour faire renoncer les femmes à leurs ambitions professionnelles et politiques », relève Mona Chollet. « On nous dit que “l’amour, les relations, le couple, la famille, c’est votre domaine, vous êtes faites pour cela”. Or, c’est normal que le féminisme revendique de parler d’autres choses : les inégalités salariales, le viol, le manque de parité en politique, le plafond de verre dans les entreprises, le harcèlement sexuel. »

« La violence est une issue logique lorsqu’on pousse à l’extrême les rôles que l’on nous impose », poursuit-elle. « Nous vivons dans une société qui glorifie la figure du mauvais garçon, elle fascine. Chez les femmes, par contre, on cultive l’empathie : nous ne sommes jamais aussi féminines que lorsque nous volons au secours d’un homme violent qui semble malheureux et torturé. C’est une sorte de défi. Mais, en réalité, c’est un piège. L’abnégation et le sens du sacrifice sont tellement valorisés chez les femmes que cela les empêche de quitter les hommes violents : elles doivent les sauver ! »

