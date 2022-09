Wout van Aert et Remco Evenepoel assurent avoir retenu leurs erreurs du passé aux Mondiaux: «Ce serait bête de ne pas rouler ensemble…»

Les deux co-leaders de l’équipe belge sont grandissimes favoris, comme l’an dernier à Louvain où c’est pourtant le Français Alaphilippe qui a gardé son maillot de champion du monde. « On a retenu les leçons de l’an dernier, et ce sera notre plus gros avantage », a même assuré Wout Van Aert.

Vainqueur de la Vuelta et 9e de l’épreuve chronométrée il y a quatre jours, Remco Evenepoel est du même avis estimant en outre avoir complètement récupéré. « Je sens plus d’énergie dans mon corps et c’est bon signe et deux semaines après la Vuelta, mon corps est remis à neuf », a rassuré Evenepoel qui assure aussi qu’il roulera avec Wout van Aert. « On va rester le plus longtemps possible ensemble avec Wout et ne pas gaspiller inutilement de l’énergie durant la journée. Un championnat du monde est une course très ouverte où tout le monde va rouler plus fort que durant l’année. En reconnaissance, j’ai vu que la côte (Mont Pleasant, 1,1 km, 8,6 % à grimper 12 fois, ndlr) n’est pas suffisante que pour faire une différence, mais il ne faut pas oublier qu’après 6 heures de course, la situation peut être différente. On doit rester calme quoiqu’il arrive durant la journée, et éviter la situation de l’an dernier. Les six autres gars savent ce qu’ils ont à faire chez nous et notre objectif est que la Belgique gagne. »