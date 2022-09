Comment expliquer la baisse si rapide des températures?

Ce jeudi, le temps sera ensoleillé avec quelques petits cumulus et des voiles d’altitude. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés en plaine, sous un vent faible de sud à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera voilé par des nuages élevés de plus en plus nombreux. En seconde partie de nuit, des nuages de moyenne altitude gagneront l’ouest du territoire. Le vent sera faible de sud à sud-est. Les minima oscilleront entre 4 et 10 degrés sur la plupart des régions. Dans les vallées ardennaises, les valeurs seront plutôt comprises entre -2 et +4 degrés.