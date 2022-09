Alstom Belgique compte sur la transition écologique pour attirer de nouveaux talents

Un tremplin très attendu. Ce 29 septembre se tiendra l’une des six éditions du salon de l’emploi Talentum, dans le Hainaut. Organisé par Références, ce forum permet chaque année à des milliers de participants de prendre directement contact avec les centaines d’entreprises présentes sur place, pour une session de job dating accélérée.

Cette année, ce rendez-vous de l’emploi revêt une importance particulière. Tout juste sorti de la crise sanitaire, le marché du travail est traversé par de fortes turbulences, sur fond de crise économique et de difficultés de recrutement. Fin juin, 141 métiers étaient en pénurie en Wallonie, selon la liste publiée par le Forem (contre 113 dans la région de Bruxelles), soit quinze de plus que l’année précédente. Si l’industrie figure parmi les premiers pourvoyeurs d’emploi, elle fait aussi partie des secteurs qui ont le plus de difficulté à recruter.