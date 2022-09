Arié Mandelbaum, The Circus We Are...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Arié Mandelbaum ***

Jusqu’au 5 mars au Musée Juif de Belgique, www.mjb-jmb.org

Il est des artistes qui ont tout dit durant leurs premières années et qui, ensuite, se répètent inlassablement. Il en est d’autres qui, tout en creusant un même sillon, vont de plus en plus loin, de plus en plus profond. C’est le cas d’Arié Mandelbaum dont le Musée Juif de Belgique présente la première rétrospective. Une formidable idée permettant de redécouvrir son parcours, depuis les tableaux expressionnistes des débuts jusqu’aux toiles les plus récentes où l’artiste se défait de tout le superflu pour aller à l’essentiel.