Mons: pourquoi Calatrava n’aurait pas dû construire la gare

« Le Soir » a lu le rapport de la Cour des comptes qui épingle les travers du projet : concours d’architecture hors des clous, budgets mal estimés et absence de suivi. En prime : archives et documents font souvent défaut.

Le chantier de la nouvelle gare de Mons est entré dans sa dernière phase. L’inauguration officielle reste prévue en 2023, avec huit ans de retard sur le calendrier initial. Depuis deux décennies, cet investissement colossal a fait couler beaucoup d’encre et nourri la polémique. Le 3 juin 2021, sur insistance d’Ecolo-Groen, la Chambre demandait à la Cour des comptes de rédiger un rapport sur les éléments suivants : gestion de projet, délais, budgets et marchés publics. Le rapport a été validé ce mercredi 21 septembre et sera publié ce jeudi. Il est critique, principalement à l’égard de la SNCB et de sa filiale Eurogare, chargée des infrastructures, et témoigne finalement d’une forme de laisser-aller dans la gestion d’un projet de cette envergure.

La réflexion depuis une vingtaine d’années

Mais reprenons depuis le début. En 2000, Elio Di Rupo (PS) devient bourgmestre de Mons. Il veut rénover et moderniser le chef-lieu du Hainaut. En 2006, le concours est organisé afin de réaliser une passerelle au-dessus des voies qui assurera la liaison entre la ville ancienne et le site en développement des Grands Prés, ce que souhaite la Ville. La gare existante doit être conservée. Quinze candidats au départ, six puis trois bureaux d’architectes finalement évalués et un vainqueur de prestige : l’Espagnol Santiago Calatrava, déjà connu pour avoir réalisé la gare de Liège, une pointure internationale, assurément.

Les investigations menées par la Cour des comptes à propos de ce concours aboutissent toutefois à des conclusions interpellantes. Pas de doute sur le cadre légal : « Les actes matériels pour la passation du concours de projets et du marché de services d’architecture ont été conformes à la législation relative aux marchés publics. » Mais pour l’application de ces principes généraux, c’est une autre histoire : « La désignation du lauréat du concours est entachée de lacunes en termes de transparence, d’égalité et de mise en concurrence », excusez du peu…

Pas de deuxième concours

Par ailleurs, comme Le Soir n’a eu de cesse de l’écrire depuis dix ans, le projet qui est finalement sorti de terre n’est pas celui qui a fait l’objet du concours de 2006, ce qui explique beaucoup d’anomalies : le jury a désigné Calatrava pour construire une passerelle, mais en 2008 puis en 2010, le dossier a évolué vers une gare-passerelle puis une gare multimodale, après destruction de l’infrastructure existante.

En réalité, un deuxième concours pour désigner l’auteur du nouveau projet aurait dû être organisé, il ne l’a pas été. Citée par la Cour des comptes, la Cour de justice de l’Union européenne est précise sur ce sujet : « Une modification à un marché en cours d’exécution, qui revêt un caractère substantiel, implique en principe l’organisation d’une nouvelle procédure d’attribution. » Or, pas de doute, le dossier recèle une foule d’indices qui confirment le caractère « substantiel » de cette évolution, à commencer par les prévisions budgétaires largement revues à la hausse et les avenants au contrat d’honoraires conclu entre Eurogare et Calatrava.

Tout recommencer ? La filiale de la SNCB a expliqué à la Cour qu’elle y avait songé, mais que cela aurait engendré de grosses difficultés juridiques et des… retards dans le futur chantier. Et puis, selon l’administrateur délégué d’Eurogare, qui s’exprimait devant son conseil d’administration le 22 février 2010, « la philosophie de base du projet reste identique autour d’une passerelle reliant les Grands Prés et la place Léopold, c’est la gare des bus et l’implantation du parking qui changent, de même que la longueur de la passerelle ». La Cour des comptes n’est pas convaincue. Malgré un avis d’avocat produit par la SNCB, elle considère que « les modifications ont introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient peut-être permis de retenir une autre offre si elles avaient été connues dès le début du concours ». Et de fait : en 2006, le jury présidé par Elio Di Rupo a écarté un candidat parce que sa proposition de... gare-passerelle avait été jugée hors de propos, à l’époque. En cas de nouveau concours, cette candidature aurait pu obtenir une deuxième chance et peut-être l’emporter face au maître espagnol.