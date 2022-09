Les statistiques affolantes qui prouvent que Kevin De Bruyne règne actuellement sur la Premier League

Après seulement sept rencontres disputées en Premier League, Kevin De Bruyne a déjà été décisif à sept reprises (six assists et un but). Des chiffres qui montrent bien que le quadruple champion d’Angleterre est actuellement dans une forme olympique, ce qui est de bon augure pour notre équipe nationale en vue de la Coupe du monde.

Et, si l’on se penche d’un peu plus près sur les autres statistiques du Diable rouge, on se rend compte que ce n’est pas le seul domaine sur lequel il règne en maître.

La chaîne ESPN a récemment publié, sur son compte Twitter, quatre statistiques plutôt élogieuses pour Kevin De Bruyne. En effet, l’ancien du Racing Genk est le joueur qui a créé le plus d’occasions de buts, celui qui a créé le plus d’occasions franches, celui qui a délivré le plus de passes décisives et celui qui a le plus grand nombre d’assists « attendus » au sein du championnat anglais. Des chiffres qui montrent bien toute l’importance du meneur de jeu de Manchester City sur l’échiquier de Pep Guardiola.