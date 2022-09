Une grande première pour un jeune Diable? Voici la composition d’équipe probable de la Belgique pour affronter le pays de Galles

Ce jeudi soir, les joueurs de Roberto Martinez effectueront leur dernier match sur le sol belge à 20h45 au stade Roi Baudouin face au pays de Galles à l’occasion de son 5e match de la Ligue des Nations. Dimanche soir (20h45), à l’ArenA d’Amsterdam, les Diables défieront les Pays-Bas en conclusion de cette phase de groupe. Ensuite les Diables ne se reverront plus jusqu’au 14 novembre et joueront un dernier match officiel contre l’Egypte le 18 novembre à Koweït City. Ce sera ensuite le coup d’envoi du Mondial face au Canada le 23 novembre.

Avec trois points de retard sur les Oranje, les chances de Diables Rouges de remporter ce groupe 4 de la Ligue A et de rejoindre le Final Four de cette 3e édition de la Ligue des Nations en juin 2023 sont minces depuis la défaite 1-4 face aux Néerlandais le 3 juin à Bruxelles. Il faudrait pour cela que la Belgique gagne ses deux derniers matches et le dernier par quatre buts d’écart à moins que les Pays-Bas perdent des points jeudi à Varsovie face à la Pologne.