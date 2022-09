«Taormine»: les vacances en Sicile

Taormine, Yves Ravey, Minuit, 140 p., 16 €, ebook 11,99 €

Les principaux protagonistes du nouveau livre d’Yves Ravey sont un couple. Melvil et Luisa s’appellent Hammett. Le clin d’œil est appuyé et tire la lecture du côté du roman noir. Cela ne tranche pas avec les habitudes de l’auteur, une bonne quinzaine de romans ont créé une certaine familiarité avec un univers qui fonctionne en effet selon certains codes du polar et qui, en même temps, les décape de tout ornement superflu, se passe volontiers d’une intrigue tout en piquant notre curiosité.