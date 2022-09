Les Diablotins, avec Jeremy Doku et Yari Verschaeren, s’apprêtent à disputer deux derbies amicaux

Les espoirs belges vont profiter de la fenêtre internationale pour disputer deux derbies amicaux, vendredi à Louvain face aux Pays-Bas, et lundi à Valenciennes face à la France.

« Doku a été laissé aux espoirs par précaution car il manque de temps de jeu et qu’il pourra avoir des minutes avec les U21, c’est un moyen pour lui de se montrer », a expliqué Roberto Martinez, qui dévoilera en novembre sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar.

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Jacky Mathijssen a fait appel à 25 joueurs. Parmi ceux-ci, on trouve Jeremy Doku (Rennes) et Yari Verschaeren (Anderlecht), qui ont déjà connu les joies d’une sélection chez les Diables Rouges.

Les Diablotons disputeront eux l’Euro U21 qui aura lieu du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie et qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les Belges, qui ont terminé invaincus de leur groupe de qualification, participeront à leur quatrième phase finale de l’Euro U21 après 2002, 2007 et 2019.