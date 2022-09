Appel au boycott, refus de payer: que se passe-t-il en cas de non-paiement des factures d’énergie?

Suite à l’explosion des prix de l’énergie, certains consommateurs indiquent qu’ils ne parviendront sans doute pas à payer leurs factures d’énergie, explique la RTBF. Des collectifs appellent également les Belges au boycott de leurs paiements, ainsi qu’à la « désobéissance financière ». Que risque-t-on en cas de non-paiement ? Le point sur les différentes possibilités.

Contacter son fournisseur

Devant des factures de plus en plus lourdes, les ménages en difficultés peuvent contacter leur fournisseur d’énergie : de gaz, d’électricité ou de mazout. Ce dernier procédera à une vérification, afin de s’assurer que les données sont correctes et que le contrat proposé est le plus adapté à la situation, également au niveau de la provision mensuelle.