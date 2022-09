Sylvie Le Bihan: «Notre époque a besoin de passions»

L’autrice livre un grand roman d’amour passionnel et cruel sur fond de guerre d’Espagne et un beau roman politique sur l’engagement.

Les Sacrifiés, Sylvie Le Bihan, Denoël, 380 p., 20 €, ebook 14,99 €

A 15 ans, Juan Ortega quitte sa famille andalouse pour devenir le cuisinier d’Ignacio, un célèbre torero. Il le suit partout, à Madrid, New York, Paris. On est en 1925, les années folles, l’effervescence. Juan concocte des petits plats pour le bonheur d’Ignacio et, surtout, pour celui de la maîtresse du torero, Encarnación. Car Juan est amoureux de cette chanteuse et danseuse de flamenco, cette muse de toute une génération d’artistes, qu’on appelle l’Argentinita. Amoureux fou. Jusqu’à ne pas voir que Carmen, la sœur d’Encarnación, danseuse comme elle, se consume d’amour pour lui.