L’interminable enquête de Grégoire Bouillier

Son nouveau roman, « Le cœur ne cède pas », est un des plus impressionnants de la rentrée littéraire.

Le cœur ne cède pas, Grégoire Bouillier, Flammarion, 912 p., 26 €, ebook 17,99 €

Comptez une vingtaine d’heures de lecture, au bas mot. Bien davantage en cas d’exploration du site (1) sur lequel Grégoire Bouillier a rassemblé les pièces du dossier dont son nouveau roman, Le cœur ne cède pas, raconte la lente constitution. Et beaucoup d’autres choses, dessinées en filigrane, développées dans des digressions, glissées comme par inadvertance dans une conversation. Une chose est certaine : on ne regrette pas d’avoir cédé à l’attraction de ce roman énorme et hors normes.