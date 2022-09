Les CPAS wallons tirent la sonnette d’alarme: «Nos travailleurs sont au bout du bout»

C’est un véritable cri d’alarme qu’a lancé ce jeudi à Namur Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS de Wallonie : « La surcharge de travail n’est pas neuve dans les centres publics d’action sociale. Pour faire face à l’augmentation de la pauvreté, il faudrait pourtant des structures solides. Or, nous sommes confrontés à un chevauchement des crises, et pas à une succession de crises. Nos travailleurs sont au bout du bout… Ils sont confrontés à un public de plus en plus important, mais aussi en panique et souvent désinformé. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En Wallonie, le nombre de personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale (RIS) a augmenté de 63,8 % entre 2010 et 2022, et même de 71,8 % pour les moins de 25 ans. Parmi ces derniers, le nombre d’étudiants qui sollicitent l’aide de leur CPAS est en explosion : une hausse de 95,3 % sur la même période. Cette course folle à l’aide sociale s’est accélérée depuis 2015.