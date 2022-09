«Le cœur arrière» ou le fabuleux et cruel théâtre du triple saut

Le cœur arrière, Arnaud Dudek, Les Avrils, 212 p., 19 €, ebook 14,99 €

Le triple saut. Un sport qui ne fait guère de buzz, qui ne soulève guère de passion. Mais c’est pour ça qu’Arnaud Dudek a choisi d’imposer cette discipline à son jeune héros : ce n’est pas un sport à un million d’euros et pourtant là aussi la pression est intense et les pratiques douteuses. Victor intègre la Team Eleven, quitte son père ouvrier et sa petite ville, rejoint le coach, qu’on appelle Papa, Jésus ou le Cinglé. Il est logé, nourri, il étudie. Et il suit des entraînements, intenses, gagne, rêve de médailles. Dur quand on est ado. Et plus que dur de subir les humeurs de Papa, d’être encensé un jour, traité de bon à rien le lendemain.