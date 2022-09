L’agenda des Livres du Soir

Poetik Bazar, ça continue au Be-Here, derrière Tour et Taxis, à Bruxelles, ces samedi 24 et dimanche 25. Lectures, ateliers, performances, débats pour découvrir l’univers poétique belge. Et pas que puisque le dimanche 25 à 20 h, Warsan Shire, la poétesse britannico-somalienne, sera à Passa Porta, à Bruxelles, avec son recueil Bless the daughter. poetikbazar.be

Frédéric Dambreville propose Les Disparus de Gatti de Gamond (CFC) le samedi 24 à 12 h à la Maison CFC à Bruxelles.

Symposium sur Trois Grandes Grammaires à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique le samedi 24 dès 13 h 30. C’est gratuit mais il faut s’inscrire : alf@cfwb.be.

Quentin Gréban dédicace La ferme des animaux (Mijade) le samedi 24 de 17 à 19 h. Une expo de ses dessins se tient les samedi 24 et dimanche 25 à Matagne-la-Grande.