Le «Fan Day» du Sporting de Charleroi de ce samedi doit rester une fête

Après trois ans passés loin l’un de l’autre en dehors des matches à cause de la crise sanitaire, le Sporting de Charleroi et son public vont se retrouver ce samedi 24 septembre à l’occasion du Fan Day, déplacé de deux mois par rapport à ce qui se faisait par le passé. « L’idée était que les gens ne soient pas en vacances comme c’est forcément le cas en juillet, mais aussi que ceux qui veulent faire dédicacer leur maillot par un joueur aient la certitude d’avoir le bon maillot et qu’il ne soit pas signé par un joueur qui quitterait le club durant la suite du mercato », explique Jean-Yves Hocq, le président du « 12e Homme », l’ancienne Amicale des supporters, qui regroupe tous les différents groupes de fans et s’occupe d’organiser la journée en compagnie du Sporting. Le petit bémol de cette nouvelle date est que certains joueurs seront pris par leurs obligations internationales et donc absents, ce dont chacun était conscient au moment de choisir la date, y compris dans le clan des supporters.

Malgré le récent 0/6 à OHL et contre Westerlo, le Sporting et le « 12e Homme » espèrent que cette journée se déroulera dans la sérénité. « On espère que la journée se passera dans une ambiance chaleureuse. On est ravi d’accueillir et de remercier nos supporters du soutien dont ils font preuve tout au long de la saison. Et ce sera aussi l’occasion d’échanger des points de vue puisque chacun a forcément un avis sur ce qui se passe », explique Walter Chardon, le directeur commercial du Sporting, qui espère aussi que la météo sera du côté des Zèbres, ce qui est forcément moins acquis fin septembre que fin juillet. « Cette journée doit rester une fête pour les supporters. Les résultats, ils reviendront de toute façon à un moment », plaide Jean-Yves Hocq. Et d’insister : « Si on bat Anderlecht et le Standard lors des deux prochains matches, les gens seront de nouveau contents, mais s’ils ne sont pas venus au Fan Day, ce sera trop tard. »