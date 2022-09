Procès des attentats à Bruxelles: «On en est à se demander si ça va commencer en décembre ou en 2030, ici ou sur la Lune»

Je pense qu’il faut revenir à l’essentiel, rappeler dans quelles conditions un procès doit se tenir », a réagi jeudi Me Virginie Taelman, conseil de l’accusé Bilal El Makhoukhi, à la suite de l’annonce d’un probable report du procès des attentats du 22 mars 2016 en raison de l’impossibilité de reconstruire les box rapidement. « On nous dit de part et d’autre qu’il faut absolument mettre du verre partout. Je crois qu’on peut réfléchir à une solution pragmatique. A-t-on besoin de construire quelque chose qui soit à ce point sécuritaire quand on voit déjà toute la sécurité qui est mise en place ? », a-t-elle interrogé.

« J’ai du mal à croire qu’on doive absolument tout reporter », a poursuivi Me Taelman. « Comme je l’ai déjà dit, je pense que, quand on a prévu la construction de ces box, on devait prévoir une alternative et ne pas partir du principe que la justice allait les valider. Je suis très fortement interpellée par cela. S’il faut qu’on patiente un peu, on patientera un peu. C’est dommage mais c’est une réalité. La justice a déjà rappelé qu’il fallait que ce procès se passe dans des conditions sereines. L’objectif, c’est de se dire qu’il faut être prêt pour le 13 octobre et de voir ensuite ce que l’on peut faire pour être prêt à cette date. »