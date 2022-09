Jos Houben: «Le rire libère en ces temps durs»

Depuis près de quinze ans, il nous séduit avec sa manière de décortiquer nos faits et gestes pour susciter le rire. Jos Houben est de retour avec son « Art du rire » pour refaire de nous ses cobayes et contracter nos zygomatiques.

Il fait de la philosophie avec son corps, LE corps. De ses grands gestes, il décortique les mécanismes du rire pour l’enseigner au public. Sa conférence-spectacle, l’Art du rire , présentée dès 2008 aux Bouffes du Nord à Paris et déjà passée chez nous à plusieurs reprises, frôle les 1.000 représentations à travers le monde. Le sexagénaire flamand y analyse notre quotidien, de la chute des premiers pas d’un bébé à la façon de prononcer les noms de fromages pour dérider les spectateurs. Bientôt de retour dans plusieurs salles, dont le centre culturel d’Auderghem, il nous confie : « Pour l’anecdote, je suis né à l’hôpital d’Auderghem. J’y ai passé trois jours de ma vie et je n’y suis plus jamais revenu ! » Une occasion pour l’artiste de renouer avec ses origines mais aussi de venir jouer sa célèbre conférence. Jos Houben nous a raconté l’évolution de son spectacle et le rôle important que joue le corps dans le comique.