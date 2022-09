Le budget fédéral plonge dans le rouge: trois milliards de déficit supplémentaires en trois mois

Le Comité d’experts du gouvernement vient d’actualiser ses chiffres. Ils sont plombés par les lourdes dépenses pour soutenir les citoyens et entreprises frappés par la hausse des prix de l’énergie. La confection du budget 2023 s’annonce délicate.

La crise de l’énergie pèse lourdement sur le budget fédéral. Le Comité de monitoring vient d’actualiser ses chiffres. Selon les évaluations provisoires de ce groupe d’experts, que nous avons pu consulter, et qui doivent encore être affinées ce soir, le déficit atteint désormais 23,14 milliards pour 2023, soit 4 % du produit intérieur brut. Lors de la dernière évaluation, qui date de juillet, il était contenu à 20 milliards.

Il faut y voir en grande partie l’effet des mesures fédérales pour soutenir les ménages et les entreprises frappées par la hausse des prix de l’énergie. Les interventions annoncées le 16 septembre dernier (notamment le tarif de consommation de base, le chèque mazout et la prolongation du tarif social) coûtent, au total, 988,45 millions d’euros en 2022 et 1,481 milliard en 2023, indique le rapport.