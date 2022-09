Les trois scénarios possibles après le discours de Poutine, d’après Alexandre Douguine, théoricien d’extrême droite russe

Des déclarations qu’Alexandre Douguine a fortement soutenues : « Tous nos sacrifices insupportables et honteux ne sont pas vains. L’État et le peuple sont du même côté des barricades. De l’autre, il y a un ennemi absolu (NDLR l’Occident). L’importance est de ne pas perdre son âme. Même dans une bataille féroce et brutale face à un adversaire cruel. »

Une décision importante a été prise. » C’est ainsi que le théorien du néo-eurasisme, adepte de thèses fascistes et ultranationalistes russes a réagi aux annonces mercredi, du président Vladimir Poutine. Le président russe avait ainsi annoncé la mobilisation de 300.000 réservistes, soit 110.000 de plus que ceux qui constituaient son armée au moment de l’invasion de l’Ukraine. Il avait par ailleurs accusé l’Occident de vouloir « détruire la Russie ».

Selon l’idéologue pro russe, trois scénarios restent à envisager : un premier qu’il qualifie de « catastrophe » où les territoires conquis seraient rendus à l’Ukraine, un deuxième où la Russie serait mise en difficulté, et une catastrophe mondiale aurait été provoquée par le recours au nucléaire. « Cette probabilité existe. Quelqu’un en Russie envisage-t-il cette possibilité ? Sans aucun doute. Et je pense que l’Occident sous-estime trop cette possibilité. Les Européens pensent que c’est du bluff. », soutient-il. Et pour finir un scénario, le plus favorable à son sens, où la Russie sortirait victorieuse du conflit : « Ce serait une victoire patriotique et l’émergence d’une guerre sainte. Elle mènerait à la fin de la civilisation occidentale », prophétise-t-il.