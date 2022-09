Faut-il s’attendre à une nouvelle vague de covid? (Cartes interactives)

Pour le moment, c’est la province d’Anvers qui est la plus touchée avec 2.129 cas diagnostiqués la semaine dernière. Le Brabant flamand connaît aussi une forte hausse par rapport à la semaine du 3 au 9 septembre puisque son nombre de cas positif a augmenté de 31 %, avec 1.343 cas recensés lors de la semaine du 16 septembre.

La Belgique connaît une hausse du nombre de cas de covid, avec une évolution de 15 % par rapport aux semaines passées. Au total, 12.926 cas positifs ont été diagnostiqués entre le 10 et le 16 septembre, pour 69.605 tests effectués. Parmi ces nouveaux cas, 7.357 étaient rapportés en Flandre, 4.477 en Wallonie, dont 116 cas pour la communauté germanophone, et 978 à Bruxelles.

Le groupe des 40-64 ans est le plus concerné par le covid actuellement, avec 4.965 cas positifs entre le 10 et le 16 septembre. Les 20-39 ans représentent 3.616 des cas. Chez les enfants, 1.519 tests ont été positifs chez les 10-19 ans et 611 pour les enfants jusqu’à neuf ans.

Nouveau variant

Un nouveau variant est présent en Belgique et il représente 2 % des infections, selon Emmanuel André, microbiologiste et chercheur belge responsable du laboratoire de diagnostic au pôle des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire UZ Leuven. Il s’agirait d’un sous-variant d’omicron.