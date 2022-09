Le vélo: des avantages en pagaille

Il faut être aveugle pour ne pas s’en rendre compte : dans les grandes villes, on croise de plus en plus de vélos. Particulièrement dans la capitale où certaines infrastructures sont proches de la saturation à l’heure de pointe. A Bruxelles, sur la période janvier-avril, les flux moyens sur les pistes cyclables sont environ 35 % plus élevés qu’en 2021. L’été et la rentrée voient même une augmentation de 50 % par rapport à 2021, « vu les températures particulièrement élevées et les plus faibles précipitations », ajoute Bruxelles-Mobilité. Partie de très loin, la Wallonie reste à la traîne, mais dans les centres urbains on y constate aussi des frémissements, constate Luc Goffinet, chargé de politique wallonne et fédérale au Gracq, les cyclistes au quotidien). A Liège, dit-on à la Ville, les chiffres des comptages de cyclistes ont triplé en cinq ans, la part modale dépasse régulièrement les 5 %.