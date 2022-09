Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France aux Mondiaux: «Un piège de faire une fixette sur la Belgique, malgré Wout et Remco»

Facétieux sur le vélo, Thomas Voeckler a gardé son art de la grimace en tant que sélectionneur d’une équipe de France collectivement impressionnante. En outre, elle s’appuie sur neuf hommes, un de plus que la Belgique vu qu’elle possède le champion du monde sortant Julian Alaphilippe.

Tactiquement très fin les deux dernières éditions, l’ancien porteur du maillot jaune a ramené l’arc-en-ciel à deux reprises. « Mais je ne suis certainement pas un faiseur de champion du monde. Dans le Yorkshire (2019), j’étais déjà là et on ne fait même pas dans les vingt », sourit-il. Aux certitudes, il préfère l’écran de fumée. Sur Julian Alaphilippe, sur sa tactique collective… mais pas sur la Belgique et ses deux leaders. Avec un petit coup de pression supplémentaire compris dans le package…