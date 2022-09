Russie: «Entre la guerre et la prison, j’ai fait mon choix»

La mobilisation n’a pas traîné. Mercredi après-midi, Kirill, Glev et Anton ont reçu la convocation quelques heures seulement après le tonitruant discours télévisé de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin venait d’annoncer « la mobilisation partielle » en vue de la poursuite de « l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon les litotes officielles. « Deux policiers sont venus chez moi pour me donner en main propre l’assignation », raconte Glev, 26 ans. « Je ne veux pas aller à la guerre. Au bureau d’enrôlement, je leur ai dit. Ils m’ont regardé. Ils m’ont donné deux possibilités : soit départ immédiat pour un centre d’entraînement avant l’envoi au front, soit refus et poursuites judiciaires pour désertion. Entre la guerre et la prison, j’ai fait mon choix », confie le jeune homme, rencontré jeudi devant l’un des centres d’enrôlement à Moscou.