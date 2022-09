Pourquoi l’Italie a connu vingt ans de stagnation

Si on vous dit « Italie », vous pensez : une dette publique de 150 % du PIB, conséquence d’un laxisme budgétaire impénitent causé par la sarabande des gouvernements (soixante-sept depuis la fin de la Seconde guerre mondiale !) ; et une économie entravée par les rigidités des marchés du travail et des biens et services et gangrenée par le travail au noir, la corruption et la mafia. En résumé : un pays incapable de se réformer et vivant depuis trop longtemps au-dessus de ses moyens. Et si cette image d’Epinal était profondément déformée ?

Laissons de côté (temporairement) le ratio de la dette publique pour privilégier un indicateur autrement plus important si l’on veut résumer d’un chiffre le malaise de la Péninsule : le PIB par tête, qui, en volume, est… au même niveau qu’au début du siècle.