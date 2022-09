Podcast – Que faut-il retenir de la carrière (immense) de Roger Federer?

Par Pierre Fagnart Publié le 22/09/2022 à 18:04 Temps de lecture: 1 min

Un enregistrement audio posté sur les réseaux sociaux, voilà comment le plus grand joueur de tennis de l’histoire, le suisse Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière. Ce vendredi, à la Laver Cup, il empoignera sa raquette pour la dernière fois sur le circuit professionnel. Federer, c’est 20 titres du Grand Chelem, 103 tournois remportés en simple, 310 semaines dans la peau du nº1 mondial et une influence incommensurable sur son sport. C’est aussi une marque à part entière, des contrats avec des enseignes de luxe et une image lissée jusqu’à l’extrême.

Pour revenir sur la carrière de cet immense champion, pour comprendre son héritage, on a appelé Yves Simon, spécialiste tennis.

