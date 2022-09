Arrêt de Doel 3: comment on va fermer définitivement le premier réacteur nucléaire belge

C’est une nouvelle page qui se tourne dans la longue (et tumultueuse) histoire de la production nucléaire d’électricité en Belgique. Ce vendredi 23 septembre, le réacteur de Doel 3 va être définitivement arrêté par l’exploitant du parc nucléaire, Engie Electrabel, conformément à la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. C’est le premier des sept réacteurs belges qui tirera sa révérence. Les autres suivront d’ici fin 2025 – à commencer par Tihange 2 le 1er février prochain. Doel 4 et Tihange 3 devraient toutefois bénéficier d’une rallonge de dix ans de leur durée de vie, pour autant que les négociations en cours entre le gouvernement et Engie aboutissent bien à un accord d’ici la fin de l’année.