Guy Delhasse, seul non-Anderlechtois, se souvient: «Je ne voulais pas sortir!»

Guy Delhasse (33 sélections, 7 caps) aura 90 ans le 19 février prochain. Mais l’homme qui nous reçoit dans son coquet bungalow d’Embourg, près de Liège, en fait 20 de moins, dans son corps et dans sa tête. Il était le joueur le plus âgé de ce match historique mais il en est l’un des rares survivants puisque, côté… anderlechtois, Verbiest, Plaskie, Cornelis, Hanon, Stockman, Puis et Trappeniers nous ont quittés. Celui qui est aussi, avec Emile Lejeune, l’un des deux rescapés du cinquième et dernier titre du FC liège, en 1953, n’a rien oublié…