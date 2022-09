Une rémunération minimale pour les livreurs de colis indépendants

Un accord politique est intervenu en kern vendredi dernier autour des grands principes de la future réglementation visant à mettre un terme aux abus constatés dans le secteur de la livraison de colis. Livreurs payés des misères pour des journées à rallonge, travail au noir et même utilisation de mineurs… ces derniers mois, de nombreux exemples d’exploitation de travailleurs et de violation de la législation sociale dans le secteur de la livraison de colis ont émaillé l’actualité. En mars, les dirigeants belges de l’entreprise PostNL se sont même retrouvés en prison, suite à des perquisitions dans plusieurs dépôts. « En Belgique, le nombre de colis à livrer est passé de 72 millions en 2010 à 336 millions en 2020, explique Petra De Sutter, ministre en charge des services postaux. Tous ces colis nous parviennent grâce à des livreurs qui sont souvent exploités et obligés de travailler au noir sans protection sociale. Il faut mettre fin aux longues journées de travail à 4 euros de l’heure ».