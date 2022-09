Un Euro 2028 à 32 équipes? L’UEFA devrait finalement abandonner l’idée

La folie des grandeurs pourrait bien avoir atteint sa limite à l’UEFA. Après être passée de 16 à 24 nations lors de l’Euro 2016, l’idée courrait de gonfler encore un peu ce chiffre en arrivant à 32 équipes pour 2028. Mais selon The Times, l’instance européenne pense finalement renoncer à ce projet.

Si la possibillité était à l’étude, c’est parce qu’elle semblait attirante d’un point de vu économique puisqu’il y aurait plus de matches. Sauf qu’après réflexion, il s’avère que cela ne sera pas vraiment plus lucratif. En effet, sur les 55 nations engagées dans les qualifications, plus de la moitié (58 %) décrocheraient un ticket pour la phase finale. De quoi rendre cette partie qualificative bien moins intéressante.