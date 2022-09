Résultats universitaires: un taux d’abandon en forte hausse

Quel a été l’impact des années covid sur la réussite dans l’enseignement supérieur ? La question se pose depuis le printemps 2020, quand les premiers étudiants de la génération covid ont passé quasi l’entièreté du second quadrimestre en distanciel (cours et examens compris). A l’époque, pourtant, la sérénité a vite fait place aux craintes. Les appels à la bienveillance des autorités s’étaient soldés par des taux de réussite sans précédent : 57 % d’examens validés en première année de bachelier contre 40 à 45 % une année normale. En poursuite de bachelier, on atteignait 77 % d’examens réussis contre 65 %, alors qu’en master, on passait à 81 %, soit quatre à points au-dessus d’une année classique.