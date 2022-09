Remco Evenepoel et Wout van Aert avant les Mondiaux: «Ce serait stupide de ne pas s’associer»

Après l’échec du Mondial à Louvain, les Belges partiront à la conquête de l’arc-en-ciel avec deux leaders dimanche, à Wollongong. Favoris désignés, Wout van Aert et Remco Evenepoel, les numéros 2 et 3 mondiaux, assurent que, après les turbulences, l’heure est à l’union sacrée en Australie.

Leur complicité est saisissante. Leur connivence, franchement frappante. Pour peu, on dirait presque deux grands amis qui savourent à la seule idée de la grande virée qui s’annonce. En Australie, les bisbrouilles d’un Mondial complètement loupé l’année dernière à Louvain ne semblent pas avoir fait le voyage, laissant plutôt place à une véritable alchimie entre les deux cadors. Face à la presse, internationale pour le coup ce qui situe leur rang dans la faveur des pronostics, Remco Evenepoel et Wout van Aert ont joué la partition unique de la complémentarité. Et c’est tant mieux.

Wout, Remco, la question est aussi évidente que centrale. Comment vous sentez-vous ?