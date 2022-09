Données de santé: la Cour constitutionnelle détricote le CSI de Frank Robben

Le Comité de sécurité de l’information, déjà sous le feu des critiques, ne pourra plus octroyer des autorisations de données de santé à des tiers à des fins de recherche scientifique (comme Sciensano).

On l’avait presque oublié, mais toute une série de recours visant la légalité du cadre législatif mis en place pour lutter contre la pandémie de covid sont toujours en cours. C’était le cas de celui introduit par l’ASBL « Vivant Ostbelgien », plusieurs députés germanophones et la Ligue des droits humains devant la Cour Constitutionnelle. Le verdict est tombé ce jeudi. La plupart des griefs à l’encontre de l’accord de coopération organisant le traçage des personnes infectées, de celles présumées infectées et de leurs contacts ont été rejetés.