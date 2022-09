Pif le chien et le jeune Blueberry perdent François Corteggiani

François Corteggiani fut le créateur de nombreux personnages et a collaboré pendant sa carrière avec de nombreux dessinateurs. Beaucoup chez Glénat : Bastos et Zakousky avec Pierre Tranchand au dessin (rééditée dans une intégrale en noir et blanc en février 2022) ; Chafouin et Baluchon avec le même complice ; dès 1986, la série De Silence et de Sang aux côtés de Marc Malès, puis de Jean-Yves Mitton ; et la série Sundance parue dans les années 90 avec Michel Suro au dessin.