L’enseignement spécialisé victime de la pénurie de chauffeur

En raison de la pénurie qui affecte les chauffeurs de transport scolaire en Wallonie et à Bruxelles, les établissements de l’enseignement spécialisé n’arrivent plus à gérer l’accès à l’éducation pour ses élèves.

Cela fait presque un mois que les cours ont repris dans l’enseignement obligatoire et tous les élèves n’ont pas encore pu entamer leur année convenablement. A cet égard, plusieurs enfants inscrits dans l’enseignement spécialisé en Wallonie et à Bruxelles souffrent de la pénurie de chauffeurs de bus. « Cette rentrée est vraiment catastrophique alors qu’un manquement existait déjà en septembre 2021. Les écoles et les familles ont d’abord dû trouver des solutions jusqu’au 15 septembre, mais aujourd’hui, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, la situation n’est toujours pas résolue », explique France De Staercke, coordinatrice pour la Fédération des parents et des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo).