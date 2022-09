Il y a 58 ans, les Diables rouges alignaient un onze Anderlechtois face aux Pays-Bas: un record du monde inégalé depuis!

On ne tiendra pas compte du… premier match international de l’histoire, le 30 novembre 1972 entre l’Ecosse et l’Angleterre, qui avait vu les Ecossais aligner, de bout en bout, onze joueurs du Queen’s Park FC, dans la mesure où il s’agissait alors pratiquement du seul club du pays. On trouve trace d’un Italie-Hongrie en 1947 avec dix joueurs du Torino, et il est arrivé aux Pays-Bas d’aligner neuf titulaires de l’Ajax, au début des années 70. Mais onze joueurs du même club, on n’en trouve trace que lors de ce fameux Belgique-Pays-Bas de 1964.