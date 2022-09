Belgique - pays de Galles: Kevin De Bruyne ouvre le score pour les Diables (direct, 1-0)

La Belgique accueille le pays de Galles ce jeudi pour son 5e et avant-dernier match de Nations League. Avec trois points de retard sur les Oranje, les chances de Diables rouges de remporter ce groupe 4 et de rejoindre le Final Four de cette 3e édition du tournoi sont minces depuis la défaite 1-4 face aux Néerlandais le 3 juin à Bruxelles. Il faudrait pour cela que la Belgique gagne ses deux derniers matches et le dernier par quatre buts d’écart à moins que les Pays-Bas perdent des points à Varsovie face à la Pologne ce jeudi.

Martinez a créé une petite surprise en titularisant Zeno Debast dès sa première sélection en équipe nationale. Le défenseur d’Anderlecht, âgé de 18 ans, qui ne compte que 21 matches professionnel au plus haut niveau, portera le numéro 4 et sera associé en défense à Alderweireld et Vertonghen.