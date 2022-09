«À propos», le podcast du Soir du 23 septembre: la dernière de Roger Federer, les Italiens aux urnes…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 23/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Un enregistrement audio posté sur les réseaux sociaux, voilà comment le plus grand joueur de tennis de l’histoire, le suisse Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière. Ce week-end, à la Laver Cup, il empoignera sa raquette pour la dernière fois sur le circuit professionnel. Federer, c’est 20 titres du Grand Chelem, 103 tournois en simple, 310 semaines dans la peau du nº1 mondial… et une influence incommensurable sur son sport. C’est aussi une marque à part entière, des contrats avec des enseignes de luxe et une image lissée jusqu’à l’extrême. Pour revenir sur la carrière de cet immense champion, pour comprendre son héritage, on a appelé Yves Simon, spécialiste du tennis.

Les Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche, des élections générales après la démission du gouvernement de Mario Draghi en juillet dernier. Pour la première fois depuis la création de la République, un parti d’extrême droite pourrait devenir la première formation du pays. Pour préfacer ce scrutin, comprendre les enjeux et les forces en présence, on a appelé Silvia Benedetti, correspondante du Soir en Italie.

Le chef étoilé Sang-Hoon Degeimbre se raconte dans nos colonnes pour les Racines élémentaires.

Il l’a fait sans fard. Cette rencontre a surpris et marqué nos collègues qui l’ont réalisé, Anne-Sophie Leurquin et Béatrice Delvaux. Elles parlent d’un entretien en forme de déflagration. Béatrice nous raconte.

