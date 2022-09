Premiers pas pour le site «Born in Brussels»

Avec plus de 80.000 jeunes, âgés de 0 à 2 ans et demi, enregistrés lors de l’année 2021 et 20.000 nouvelles naissances estimées chaque année, la capitale belge compte un nombre important de petits enfants et de nouveau-nés. Parmi ces derniers, un nombre conséquent concerne des familles vulnérables (41 %) ou avec des besoins particuliers, qui ne savent pas toujours comment résoudre leurs problèmes. A cet égard, « beaucoup de gens, que ce soit des parents ou des professionnels, nous ont contactés pour des problèmes liés à la périnatalité. On s’est donc dit qu’il fallait un site pour répondre à toutes les questions des parents et des futurs parents de la région bruxelloise », indique Emanuelle Van Besien, coordinatrice du projet.