Des pistes pour augmenter l’emploi des plus de 50 ans

Le dernier numéro de « Regards Economiques », la revue de l’Ires (UCLouvain), se penche sur le taux d’emploi trop bas des travailleurs âgés. Et propose des solutions.

L’équation est connue : l’évolution démographique du pays met à mal le système de financement du régime de retraite. Une réponse parmi d’autres est dès lors d’accroître le nombre de quinquagénaires et de sexagénaires au travail, afin de tendre également vers l’objectif d’un taux d’emploi de 80 % en Belgique. Cette situation a poussé l’économiste Vincent Vandenberghe (UCLouvain), à se pencher sur la situation de ces publics sur le marché du travail, dans un article paru ce jeudi dans la revue de l’Institut de recherche économique et sociale (Ires – UCLouvain), Regards économiques.