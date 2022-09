Lewis Hamilton vise un 8e titre de champion du monde de F1: «Je n’ai pas l’intention d’arrêter de sitôt»

Lewis Hamilton s’est exprimé jeudi sur le site Web de la Formule 1 et y a annoncé « prêter une allégeance éternelle » à son équipe, Mercedes et viser un huitième titre de champion du monde de Formule 1.

« Depuis des années, des rumeurs circulent sur mon retrait des circuits. La vérité est que je me sens plus en forme que jamais et que je suis aussi très concentré sur ma santé. J’aime toujours piloter et je n’ai pas l’intention d’arrêter de sitôt », a déclaré le pilote britannique de 37 ans.