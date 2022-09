Peut-on reprolonger les trois réacteurs déjà prolongés?

Trois réacteurs ont déjà obtenu un droit de tourner dix ans de plus : Doel 1, Doel 2 et Tihange 2. Tous trois doivent désormais s’éteindre en 2025, après 50 ans de service. Si l’on suit la proposition de l’ex-ministre de l’Energie Marie-Chritine Marghem (MR) de prolonger tout le parc, il faudrait à nouveau étendre la durée de vie de ces trois unités.

Mais ici encore, l’hypothèse d’une prolongation a du plomb dans l’aile. En cause : les nouvelles normes de sûreté internationales. Suite à l’accident de Fukushima, les régulateurs européens réunis au sein du Wenra ont arrêté, en septembre 2014, une série de nouvelles exigences visant à améliorer la sûreté des réacteurs existants. Ce texte a été transposé en droit belge, via un arrêté royal, le 28 février 2020. Et les nouvelles règles de sûreté, plus sévères, devront être respectées par toutes les unités belges dès 2025. En cas de prolongation, tout réacteur devra donc se conformer à ces normes durcies.