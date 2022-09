Guerre en Ukraine: Ursula von der Leyen s’oppose aux appels à un cessez-le-feu

A l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, la présidente de la Commission européenne s’est clairement opposée aux appels à un cessez-le-feu de la part de l’Ukraine. « Il y a beaucoup en jeu », a-t-elle prévenu.

« Je sais que certains appellent à la fin des combats, mais je dois dire que la réalité est telle : si la Russie arrête de combattre, la guerre est finie, si l’Ukraine arrête de combattre, il n’y aura plus d’Ukraine », a déclaré la cheffe de l’exécutif européen. Elle s’exprimait à l’université de Princeton aux Etats-Unis après avoir participé à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Il y a beaucoup en jeu, pas seulement pour l’Ukraine mais aussi pour l’Europe, pour la communauté internationale et pour l’ordre mondial », a poursuivi Mme von der Leyen. L’Allemande a ajouté que les récents succès de l’armée ukrainienne pour reconquérir des territoires aux mains des forces armées russes « remontent le moral », mais qu’une consolidation est nécessaire.

La diplomatie européenne veut de nouvelles sanctions

En parlant des sanctions imposées à la Russie par l’UE et les USA, elle a pointé que celles-ci étaient « mordantes » et là pour demeurer. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a quant à elle demandé à M. Poutine de mettre fin à la guerre. « C’est une guerre que vous n’allez pas remporter », a-t-elle déclaré à son encontre sans le nommer. « Cessez d’envoyer davantage de vos citoyens à la mort », a-t-elle exhorté. Elle a relevé que l’annonce de la mobilisation n’avait pas engendré de files de volontaires pour rejoindre le conflit. « Ce que nous constatons en revanche, ce sont des braves hommes, femmes et enfants qui descendent dans les rues car ils ne veulent pas pendre part à cette guerre contre l’Ukraine ».

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a promis mercredi de nouvelles sanctions pour frapper la Russie après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes de sorte à soutenir son offensive militaire en Ukraine voisine.