Les microfissures empêchent-elles de prolonger Doel 3 et Tihange 2?

Les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 présentent une particularité : à l’été 2012, des milliers de défauts ont été découverts, après inspection par ultrasons, à l’intérieur de leur cuve métallique. On parle de « microfissures », qui sont en fait des microbulles contenant de l’hydrogène. Elles font quelques millimètres de long (9 centimètres pour la plus grande), et leur épaisseur ne dépasse pas celle du papier à cigarette.

A l’époque, ces deux réacteurs sont arrêtés sur le champ pour étudier le phénomène. Et il faudra attendre novembre 2015 pour que l’AFCN, après consultation de nombreux experts, donne son feu vert définitif à leur redémarrage. Le gendarme nucléaire a estimé qu’il avait pu être démontré que ces défauts « n’avaient pas d’impact inacceptable sur la sûreté des réacteurs ».