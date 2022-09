Peut-on prolonger les deux plus jeunes réacteurs de 20 ans?

Le gouvernement De Croo s’est accordé sur l’idée de prolonger la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025, année de leur quarantième anniversaire. Cette prolongation n’est pas encore officielle, car il faut s’entendre avec Engie sur ses modalités. L’accord final est attendu d’ici à la fin de l’année. Mais en juillet, un pré-accord (non contraignant) a été signé par les deux parties. Le Soir en a obtenu copie et il y est clairement stipulé que la négociation ne porte que sur une prolongation de 10 ans de la durée de vie.

Or, ici encore, de plus en plus de voix se prononcent en faveur d’une extension de 20 ans. Et pas seulement dans le clan des pro-nucléaires. Evidemment, MR, Open VLD et CD&V ne disent pas non. Côté opposition, la N-VA, les Engagés et Défi acquiescent. Et même Paul Magnette, président du PS, s’est dit ouvert à cette proposition. Il ne reste, grosso modo, qu’Ecolo-Groen à convaincre.